Оккупанты прикрываются мобилизованными жителями ОРДЛО - Зеленский

Чем дольше идет война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю, подчеркнул президент.

Российские оккупанты прячутся за спинами мобилизованных жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом в четверг, 2 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты используют именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых мобилизованных. Чем дольше длится война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что российская армия применяет все имеющиеся у нее вооруженные возможности и "вообще не считает людей".

Украинский президент подчеркнул, что чем дольше идет война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю.

“Идут совершенно нелепые обстрелы с российской территории наших пограничных северных областей, в частности Черниговской. Были нанесены удары по Николаеву, Харькову, Харьковской области. Вся временно оккупированная территория нашего государства сейчас – зона сплошной катастрофы, за которую Россия несет полную ответственность”, - подчеркнул Зеленский.