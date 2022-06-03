Стало известно, сколько посольств возобновили работу в Киеве

Новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты президенту на территории Софии Киевской.

В Киеве уже возобновили работу 50 представительств разных стран. Об этом в четверг, 2 июня, говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер отметил, что это свидетельствует о том, что страны верят в победу Украины и убеждены, что украинцы смогут защитить свою страну от военной агрессии России.

"По состоянию на сегодня их уже 50. Это очень важно, и не только практически для работы дипломатов, но и на символическом уровне. Каждое новое посольство, которое возвращается в нашу столицу, является свидетельством веры в нашу победу, в то, что Украина сможет защитить свою государственность в этой войне, развязанной на нашей земле Российской Федерацией", - сказал Зеленский.

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Накануне президент отметил, что новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты президенту на территории Софии Киевской, продолжая тысячелетнюю историю внешней политики Украины. При этом, президент подчеркнул, что вручение верительных грамот на территории Софийского собора подчеркивает три вещи: доверие Украины к послам, искренность перед ними и ответственность со стороны иностранных государств. Также Зеленский поблагодарил всех послов иностранных государств, вернувшихся в Киев, а также с радостью готов приветствовать остальных послов. Отдельное спасибо президент выразил послам стран, которые не покинули столицу с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля - послу Польши Бартошу Цихоцкому и нунцию Святого Престола Висвалдасу Кулбокасу. Ранее сообщалось, что экс-глава посольства США в Украине Кристина Квин награждена орденом "За заслуги" второй степени.