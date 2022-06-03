В Украине заработала аэромедицинская эвакуация

В работе службы задействованы как самолеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям так и Национальной полиции Украины.

Аэромедицинская эвакуация в Украине работает на полную мощь в условиях войны. Об этом в четверг, 2 июня, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в работе задействованы как самолеты ГСЧС так и Национальной полиции Украины.

"Буквально за последний месяц нашими пилотами уже было совершено более 600 вылетов. По результатам нами было вывезено с поля боя и с мест ведения боевых действий около 150 человек. Попутно мы помогаем нашим врачам как можно быстрее добраться до тех мест, где произошла трагедия, или где произошел ракетный обстрел или ведутся боевые действия. Мы безусловно будем развивать это направление работы", - рассказал Енин.

МВД планирует дальше развивать это направление работы, отметил замминистра в эфире всеукраинского телемарафона.

Известно, что в начале 2021 года в Украине было создано единое аеромедицинское пространство, в рамках которого были начаты пилотные проекты по эвакуации в Львовской и Киевской областях и создания воздушной транспортировки донорских органов.

В конце 2021 года в Минздраве заявили, что с начала работы в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации - с 30 августа 2021 года по 29 декабря 2021 года - было проведено 57 вылетов в Киевской области. Еще 50 вылетов совершили во Львовской области с 1 октября по 29 декабря 2021 года.

Напомним, Украина получила от Французской Республики пожарную технику и автомобили медицинской помощи.

Ранее Британия отправила в Украину 22 машины скорой помощи и 40 пожарных машин с оборудованием.