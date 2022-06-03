Итоги 02.06: Шестой пакет и оружие из США

Послы стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против РФ; Зеленский подтвердил, что США предоставляют Украине современные системы залпового огня HIMARS. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ЕС ввел шестой пакет санкций для России

Шестой пакет санкций Евросоюза против России среди прочего, включает запрет на экспорт химикатов и высокотехнологичных товаров в РФ. Кроме того, новый санкционный пакет включает отключение трех российских банков, включая Сбербанк, и одного белорусского банка от системы Swift, запрет на оказание услуг нефтяному сектору РФ, запрет трех российских СМИ, участвующих в распространении пропаганды, запрет на оказание консультационных услуг российским операторам.

США дают Украине HIMARS

Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Президент поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за такую ​​поддержку и заявил, что Украина "очень ждет" этого вооружения.

Стало известно число захваченных украинских сел и городов

Россия с начала вторжения выпустила по Украине 2478 ракет и оккупировала более 2,6 тысяч населенных пунктов. Всего Россия зашла в 3620 населенных пунктов Украины, 1017 из них уже освободили. По состоянию на сегодня под контролем России находится около 20% территории Украины, а это почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше чем площадь Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.

Защитники Северодонецка успешно проводят локальные операции

Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение. Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных. Вместе с тем, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российской армии удалось сегодня продвинуться вглубь Северодонецка. Они все еще контролируют большую часть города, при этом 20% территории - это "серая" зона.

В ФРГ объяснили задержки с поставкой оружия

Федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла обвинения в том, что федеральное правительство недостаточно быстро снабжает Украину оружием. По словам Кристине Ламбрехт, сейчас страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине, например, технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.

Ирландия признала геноцид украинцев

Сенат Ирландии принял резолюцию, которая признает вторжение РФ в Украину геноцидом. В принятой резолюции говорится, что "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него". Также в документе отмечается, что политическое руководство России должно понести ответственность за военные преступления в Украине.

В Мариуполе ввели смертную казнь

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты ввели смертную казнь. Расстреливают чиновников и волонтеров, сообщается на странице Мариупольского горсовета. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. При этом по меньшей мере один госслужащий казнен путем расстрела.

В Украине подсчитали пропавших без вести во время войны

С начала российского вторжения в Украину в полицию подали 9 030 заявлений о пропавших без вести, 6 793 человека все еще разыскивают. Больше всего пропавших в Донецкой (1 660 человек), Киевской (584), Харьковской (581), Полтавской (579) и Днепропетровской (566) областях. В то же время, полиция зафиксировала 1 115 неопознанных тел.

Названа сумма ущерба Чернобыльской АЭС от войск РФ

Оккупанты украли или уничтожили имущество Чернобыльской атомной электростанции на сумму более 135 миллиона долларов. В частности, россияне похитили или уничтожили около 698 компьютеров, 344 автомобилей, 1500 дозиметров радиации и практически все средства пожаротушения, которые находились в распоряжении ЧАЭС. Большинство украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами, сейчас находится на территории приграничных областей Беларуси.

США расширили антироссийские санкции

Минфин США обновил санкционный список против России, добавив в него 17 россиян и 15 юрлиц. Среди прочего, в список попали: виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент РФ Владимир Путин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр строительства РФ Ирек Файзуллин, др.

Виктору Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по уголовному производству по подозрению народного депутата Украины от политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Укрзализныця отмечает рост пассажиропотока из стран ЕС в Украину

В Укрзализныце сообщили об увеличении количества пассажиров, которые возвращаются в Украину из западных стран. Заполняемость поездов в направлении Запад-Киев составляет более 90%.

Елизавета II отмечает 70-летие своего правления

В Лондоне традиционно состоялся парад Trooping the Colour, посвященный дню рождения действующего монарха. В этом году действо приобрело чрезвычайное великолепие, ведь Елизавета II еще и отмечает 70-летие своего правления. Кульминацией парада - кроме, конечно, появления самой виновницы торжества - стала его воздушная часть. Королевская семья любовалась ею с балкона Букингемского дворца.