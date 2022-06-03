РФ вывезла в Сирию 100 тысяч тонн украденной в Украине пшеницы

При мировых ценах на пшеницу выше 400 долларов за тонну, ее общая стоимость - более 40 миллионов долларов.

Россия вывезла в Сирию уже примерно 100 тысяч тонн пшеницы, украденной в Украине после полномасштабного вторжения. Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте в комментарии для Reuters.

Как сообщает посольство, один груз был на судне Матрос Позинич (под российским флагом).

По данным финансовой фирмы Refinitiv, судно загружалось в Севастополе. Указаннаю дата отправления - 19 мая, место разгрузки - Сирия. Спутниковые снимки 29 мая показали, что судно пришвартовалось в главном порту Сирии Латакии.

По данным посольства, это зерно вывезли из украинских хранилищ в оккупированных районах.

Сообщается, что за последние три месяца в Сирию прибыло более 100 тысяч тонн награбленной в Украине пшеницы. При мировых ценах на пшеницу выше 400 долларов за тонну, ее общая стоимость - более 40 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Турция подготовила дорожную карту, чтобы экспортировать украинское зерно.