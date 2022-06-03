Житель Краматорска сотрудничал с ФСБ и наводил огонь на город

С марта по 26 апреля 2022 подозреваемый передавал представителям РФ сведения об обстрелах в Краматорске, а также данные о расположении помещений и военной техники ВСУ на территории одной из воинских частей.

Житель Краматорска уведомлен о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ и взят под стражу. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, мужчина в марте 2022 года установил на свой мобильный телефон приложение Zello и зарегистрировался там с целью предоставления представителям Российской Федерации и подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям информации о расположении украинских войск.

С марта по 26 апреля 2022 подозреваемый передавал представителям РФ сведения об обстрелах в Краматорске.

Кроме того, он получил от работника ФСБ РФ задачу выяснить данные о расположении помещений и военной техники ВСУ на территории одной из воинских частей в Краматорске. Собранные данные мужчина нанес на карту и отправил сотруднику ФСБ, а также передал врагу координаты расположения воинской части ВСУ, после чего по ней был нанесен ракетный удар.

Напомним, 8 апреля российские захватчики запустили по ж/д вокзалу Краматорска, где около четырех тысяч человек ждали эвакуации, ракету Точка-У.