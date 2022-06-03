Пять экс-чиновников из Старобельска перешли работать в "ЛНР"

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о разрешении на задержание подозреваемых в коллаборационной деятельности, они объявлены в розыск.

Пять экс-чиновников органов местного самоуправления Старобельского района подозреваются в коллаборационной деятельности. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, бывшие мэр Старобельска и глава Старобельской райгосадминистрации Луганской области, депутат райсовета и работники органов местного самоуправления вступили в преступный сговор с представителями оккупационных войск РФ и подконтрольной им "ЛНР" с целью трудоустройства в незаконных органах псевдореспублики. Подозреваемые заняли должности в так называемых администрациях Старобельского, Новопсковского, Беловодского и Марковского районов "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о разрешении на задержание подозреваемых, они объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора заочно объявил подозрение "омбудсмену" так называемой "ЛНР" Виктории Сердюковой.