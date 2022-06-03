Ущерб окружающей среде Украины от войны превышает 200 млрд грн - министр

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов отметил, что не все убытки окружающей среды можно оценить в денежном выражении.

Сумма зафиксированного на сегодняшний день ущерба окружающей среде, причиненного в результате агрессии РФ против Украины, превышает 200 млрд грн. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает Интерфакс-Украина.

"Мы постоянно собираем информацию. Все те кейсы, которые зафиксированы, ежедневно добавляются в мобильное приложение Экоугроза, к которому может приобщиться каждый. На сегодняшний день эта цифра уже превысила 200 млрд грн. И мы продолжаем фиксировать эти убытки", - сказал Стрелец при посещении зоны отчуждения.

Министр отметил, что не все убытки окружающей среды можно оценить в денежном выражении.

"Есть такие экосистемы, которые, видимо, не восстановятся никогда или на это понадобятся сотни лет. Если речь идет о сгоревшем дереве, которое росло 50-100 лет, или выжжены гектары ценных территорий. И никакие средства их не восстановят", - сказал Стрелец.

Что касается ЧАЭС и зоны отчуждения, то, по его словам, общая сумма ущерба, нанесенного российскими захватчиками за период оккупации, уже достигла 2 млрд грн, но министр убежден, что эта сумма будет значительно выше после окончательной работы по выявлению фактов повреждений.

Он также акцентировал, что Россия должна, в частности, компенсировать и моральный ущерб работникам ЧАЭС.

"Держать более 30 суток без ротации - это травма, за которую Россия должна заплатить соответствующую цену", - убежден министр.

Напомним, войска РФ нанесли ЧАЭС ущерб на более 135 млн долларов.

Российские войска вывезли оборудование для ремонта ЧАЭС.

Ранее сообщалось, что разминирование территории вокруг ЧАЭС займет не один месяц.