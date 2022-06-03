100-й день войны: В Генштабе рассказали об обстановке на фронте

Оккупанты пытаются удерживать оборону и перебрасывают для этого резервы.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на 100-й день войны, 3 июня. По некоторым направлениям захватчики проводили штурм, а по части направлений они не были активны. Подробности передает пресс-служба оборонного ведомства на своей странице в Facebook.

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Так, на Волынском и Полесском направлениях военные Беларуси усилено охраняют границу. Вместе с этим в приграничных районах происходит ротация подразделений.

На Северском направлении активных действий войска РФ не проводили. Они нанесли ракетный удар и обстреляли ряд населенных пунктов в Сумской области. На Слобожанском направлении оккупанты готовятся к наступлению, обстреливая подразделения ВСУ.

На Харьковском направлении рашисты не были активными. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру ряда населенных пунктов и нанесли авиаудар.

В направлении Славянска противник сосредоточился на оборудовании своих позиций. У Долгенького он нанес авиаудар. Были попытки штурмовать район Долины и Богородичного, но враг понес потери и отступил.

На Донецком направлении обстреливается вся линия соприкосновения. На Лиманском направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и вели штурм у Студенка, бои продолжаются.

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На Северодонецком направлении рашисты обстреливают позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в Лисичанске, Северодонецке, Устиновке и Боровском. Был нанесен авиаудар по Мирной Долине, а у Белогоровки и Метелкиного противник пытался вести штурмовые действия, но понес потери и отступил.

В центре Северодонецка сейчас идут бои.

На Бахмутском направлении враг обстреливает населенные пункты, вел безуспешный штурм у Врубовки.

На Авдеевском, Запорожском, Кураховском и Новопавловском направлениях активных действий рашистов не зафиксировано. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру и пытались вступать в бои с помощью ДРГ и отдельных подразделений, но несли потери и отступали.

На Южнобужском направлении войска РФ использовали минометы, артиллерию и РСЗО, обстреливая гражданскую инфраструктуру. На некоторых направлениях Криворожского направления захватчики пытались вести штурм, но получили ответ от ВСУ и бежали на занятые ранее позиции.

В Генштабе говорят, что россияне пытаются удерживать рубежи и для этого перебрасывают резервы. Подчеркивается, что, например, на Попаснянском направлении ряд подразделений рашистов уничтожены минимум на 50%. Личный состав деморализован, отказывается участвовать в боях.

Также за сутки на востоке ВСУ отбили 5 вражеских атак, уничтожив много российский техники. Несли захватчики ощутимые потери и на других направлениях.

Напомним, ранее президент подтвердил передачу Украине американских РСЗО HIMARS.

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