Войска РФ снова обстреляли Зеленодольскую общину

В этот раз обошлось без пострадавших.

Зеленодольская община Криворожского района снова была обстреляна оккупантами. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Губернатор сообщил, что пострадавших не было.

"Днепропетровщина. 3 июня. Ночь и утро гораздо спокойнее вечера накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелы. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская община. К счастью, без пострадавших. В Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за вражеской атаки, работают специалисты - восстанавливают газ и свет", - сообщает Резниченко.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.