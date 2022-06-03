С каждым днем возрастает количество разрушенных домов и объектов инфраструктуры, сообщает глава ОВА.

Глава Луганской ОВА рассказал, как прошел четверг, 2 июня, в наиболее горячей области Украины.

Гайдай акцентирует на том, что бои в Северодонецке продолжаются, а по Мирной Долине россияне нанесли авиаудар.

"Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается над очередными победами над гражданской инфраструктурой - бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании - это степь вокруг", - пишет глава ОВА.

С каждым днем возрастает количество разрушенных домов и объектов инфраструктуры.

"Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске - два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горном, шесть - в Золотом, еще три - в Тошковке", - уточняет Гайдай.

В этот раз есть сообщение и о гибели вследствие обстрелов города.

"Вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину", - говорится в сообщении.

Продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска, были нанесены авиаудары вблизи Мирной Долины.

"Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции", - добавил Гайдай.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области не прекращаются обстрелы - ОВА

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в центре Северодонецка продолжаются бои.