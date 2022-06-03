Запорожская "арта" показала, как уничтожает врага

У защитников Украины меньше оружия, чем у армии РФ, но они превосходят врага единством и боевым духом, уверяет командир 55-й отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь.

Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь показали, как уничтожают врага. Об этом сообщает телеграмм-канал Запорожья.инфо.

"Запорожская арта - боги войны - уже минусирует рашистов с помощью новейшей и мощной артиллерии", - говорится в сообщении.

По мнению командира бригады, у украинских военных меньше оружия, чем у армии РФ, но они превосходят врага единством и боевым духом.

"Победит тот, кто не сломается... Чем мы превосходим? Единством и высоким боевым духом. Не оружие превалирует, а воины", - уверен полковник Роман Качур, Герой Украины, командир 55-й отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь.