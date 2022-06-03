Запорожская "арта" показала, как уничтожает врага

У защитников Украины меньше оружия, чем у армии РФ, но они превосходят врага единством и боевым духом.

Воины 55-й отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь показали, как уничтожают врага. Об этом сообщает телеграмм-канал Запорожья.инфо.

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По мнению командира бригады, у ВСУ меньше оружия, чем у оккупантов, но они превосходят врага единством и боевым духом.

"Победит тот, кто не сломается... Чем мы превосходим? Единством и высоким боевым духом. Не оружие превалирует, а воины", - уверен полковник Роман Качур, Герой Украины, командир 55-й отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.