В Украине изменятся цены, но подорожает не все - аналитик
В июне в Украине кардинально изменятся цены на продукты, но подорожает не все. Об этом экономист и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сообщил в интервью для Сегодня.
Сообщается, что у эксперта достаточно оптимистический прогноз: по его словам, цены на базовые продукты расти не будут, а на некоторые, наоборот, снизятся.
Дешеветь с наступлением лета начнут овощи и фрукты, которые украинцы выращивают не только в Херсонской и Запорожской областях, а и на других территориях.
"У нас овощи выращивают по всей территории страны, за исключением горных районов в Карпатах. Эти разговоры о том, что у нас все овощи в Херсоне - это миф, и я не знаю, кто его распространяет", - отмечает аналитик.
Охрименко считает, что цены на мясо тоже расти не будут, поскольку с ростом температуры потребление мясных продуктов и сала всегда уменьшается, поэтому спрос на них будет падать, а вот с транспортировкой будут проблемы, однако фермеры просто не смогут продавать товары слишком дорого – не будет достаточно высокого спроса.
"Яйца сейчас подешевеют, свинина, сало. Есть такая закономерность, чем выше температура, тем ниже цены на сало", – говорит Охрименко.
В то же время будут дорожать все импортные товары и продукты, потому что поставщики продают их в долларах.
Ситуация с топливом станет еще более напряженной, поэтому взлетят цены на все транспортные услуги, в том числе общественный транспорт, такси, логистику.
Возникшую в Украине ситуацию с нехваткой соли эксперт называет просто ажиотажным спросом, который спадет.
"Во время войны вот эти "дефициты" будут постоянно. Это паника, это просто психологический фактор", - объясняет президент аналитического клуба.
По словам Охрименко, это абсолютно неизбежная ситуация во время войны.