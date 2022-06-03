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Оккупанты обстреляли Черниговщину из артиллерии и минометов

В приграничных районах было зафиксировано более 40 взрывов
Оккупанты обстреляли Черниговщину из артиллерии и минометов
Последствия обстрела / facebook.com/kommander.nord

Сегодня утром с территории РФ оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли приграничные районы Черниговской области. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север". 

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“С 04:42 до 05:15 наблюдатели зафиксировали на направлении Каменская Слобода более 40 взрывов (приходов) из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм. Потерь среди личного состава и техники нет”, - поделились в командовании.  

Там также отметили, что информации о погибших и раненых среди местного населения и повреждения гражданской инфраструктуры не поступало. 

Последствия обстрелов / facebook.com/kommander.nord
Последствия обстрелов / facebook.com/kommander.nord

Последствия обстрелов / facebook.com/kommander.nord
Последствия обстрелов / facebook.com/kommander.nord

Также вчера российские войска с территории РФ из минометов обстреляли Сумскую область. К счастью, никто не погиб и не пострадал. 

Напомним, что со стороны страны-агрессора растет угроза повышение интенсивности обстрелов приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.   

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