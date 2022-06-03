Отправляли в РФ деньги и разведданные: СБУ обезвредила наркогруппировку

В нее входили больше 20 лиц, которые действовали в Киеве и Чернигове.

СБУ обезвредила преступную группировку, которая передавала разведданные России, а также занималась наркобизнесом и отправляла в страну-агрессор свою прибыль. Подробности о масштабной операции передает пресс-служба правоохранителей.

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Так, международная наркогруппировка действовала в Киеве и Чернигове. Каждый месяц они отправляли в РФ более 3 млн грн, "заработанных" на продаже оптовых партий амфетамина.

Деньги отправляли через российскую биржу криптовалют. Получателями были лица, подконтрольные спецслужбам РФ.

В составе группировки состояли наркодилеры, которых рашисты использовали для сбора информации от ВСУ. Всего в ней состояли свыше 20 человек, которые продавали наркотики через Telegram-каналы в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

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Во время обысков правоохранители нашли у преступников большую партию наркотиков, подготовленных к продаже, оборудование для их фасовки и компьютерную технику.

Организаторов задержали и сообщили им о подозрении. В данный момент СБУ проводит следственные действия с целью привлечения остальных злоумышленников к ответственности.

Напомним, ранее на Сумщине СБУ задержала корректировщика российских обстрелов.

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