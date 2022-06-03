В Мариуполе оккупанты отправляют в тюрьму украинцев за отказ от сотрудничества

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

На временно оккупированной территории оккупационные администрации выносят нелегетимные судебные приговоры украинцам, которые отказываются с ними сотрудничать. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что так называемые суды террористической организации "ДНР" уже приговорили к тюремному заключению первых украинцев, которые отказались сотрудничать с оккупационной администрацией. Приговоры – от 10 лет лишения свободы.

Бойченко рассказал, что в тюрьмах террористической организации "ДНР" сейчас находятся тысячи жителей Мариуполя и Донецкой области. Их содержат в нечеловеческих условиях.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты депортировали в РФ более 1,3 млн украинцев. Среди них более 230 000 детей. У Украины есть доказательства, что это принудительная и спланированная заранее депортация.

Напомним, Вадим Бойченко ранее сообщил, что в Мариупольском районе российские оккупанты расстреливают украинских волонтеров и чиновников, которые отказались сотрудничать с оккупационными властями.

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