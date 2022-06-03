Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБ Украины в Одесской области.

В Одессе правоохранители задержали бывшего пограничника, который организовал незаконный канал переправки за границу мужчин призывного возраста во время военного положения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ СБ Украины в Одесской области.

По данным следствия, фигурант находил клиентов в специальном Telegram-канале и предлагал им свои услуги по переправке за границу вне пунктов пропуска. Он на своем автомобиле перевозил уклонистов в район пункта пропуска "Маяки-Паланка" и показывал им конкурентное место перехода в Молдову через государственную границу.

Свои "услуги" бывший пограничник оценивал в 1500-5000 долларов за человека. Его задержали во время получения 2500 долларов от очередного уклониста.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали 25-летнего мужчину, который переоделся в женскую одежду и пытался незаконно выехать в Молдову.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Бывший пограничник организовал переправку уклонистов в Молдову / facebook.com/ssu.odesa

Бывший пограничник организовал переправку уклонистов в Молдову / facebook.com/ssu.odesa