Ермак показал БТРы, которые США отправляет в Украину - видео

Очередная партия БТР М113 уже отправляется в Украину

Глава ОП Андрей Ермак показал видео загрузки новой партии американских бронетранспортеров М113 для отправки в Украину. Видео Глава Офиса Президента опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

"Бронетранспортеры М113 готовятся к отправке в Украину", - подписал видео Ермак.

В середине мая украинские военные уже отрабатывали навыки наступательных действий на американских БТР М113, которые находятся на вооружении ВСУ. Украинские военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами.

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с американскими представителями. Стороны говорили о военной помощи, а также обсудили будущие "неприятные сюрпризы" для страны-агрессора.

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