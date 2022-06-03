Идентифицирован российский снайпер, убивший жителя Киевщины - Венедиктова

Оккупант застрелил мирного жителя Киевщины в феврале

Правоохранители идентифицировали снайпера РФ, который в феврале во время захвата села Победа на Киевщине застрелил мирного жителя. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Фейсбуке.

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“Идентифицирован российский снайпер, убивший гражданского на Киевщине. Это Олег Ильин - снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа с РФ, входящий в состав так называемых российских "миротворческих" войск", - поделилась Венедиктова.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в феврале во время захвата села Победа оккупант убил 53-летнего местного жителя. Мужчина просто возвращался домой.

С мужчиной не было связи, пока его друг не нашел тело погибшего с простреленной головой в парке недалеко от позиций, где дежурили военные РФ. Захватчики еще 9 дней не давали жителям забрать жертву. Только спустя время они разрешили похоронить мужчину в указанном месте в парке.

Венедиктова добавила, что прокуратура уже собрала достаточное количество доказательств, чтобы этот снайпер получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, что с начала войны в Украине в полицию было подано 9 030 заявлений о пропаже человека. В настоящее время в розыске как пропавшие без вести до сих пор находятся 6 793 человека.

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