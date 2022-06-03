В Днепре прогремели взрывы: появились первые подробности

В областной ГСЧС уже назвали причины взрывов в Днепре

Сегодня около 16:30 в Днепре были слышны взрывы, после которых над городом поднялся густой столб дыма. Сигнала воздушной тревоги не было ни до взрывов, ни после. Информация появилась в местных СМИ и социальных сетях. Вскоре в ГСЧС Днепропетровской области поделились официальной информацией о происшествии.

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Как сообщили спасатели, дым, который можно видеть в одном из районов города, – это следствие пожара на частном предприятии. Пожар возник в металлическом ангаре, после чего взорвались газовые баллоны.

“Площадь возгорания – 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных автомобиля. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Просим граждан не паниковать️”, - написали в ГСЧС. На данный момент на месте происшествия работают спасатели и пытаются потушить возгорание.

Напомним, что в Днепропетровской области суд отправил в тюрьму приемных родителей, которые надругались над телом умершей девочки. Они сожгли и утопили в реке тело 6-летней дочери.

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