Президент образовал в Геническе городскую военную администрацию

Зеленский постановил образовать Геническую городскую военную администрацию Генического района.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Геническе Херсонской области городской военной администрации.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа. Этот Указ вступает в силу со дня его обнародования", - сказано в документе.

Напомним, Зеленский создал военные администрации в восьми городах - Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Торецке, Светлодарске, Славянске, Дружковке, Очеретино.

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