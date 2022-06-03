В Северодонецке враг отступил на 20%

Несмотря на предыдущие "успехи", россияне за последние дни потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.

О ситуации с безопасностью на Луганщине по состоянию на вечер 3 июня рассказал Сергей Гайдай в Telegram.

"Враг в Северодонецке сдвинут на 20 процентов. Россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев. События последних двух дней показали, как ВСУ могут выжимать врага", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщал, что Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение. Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet