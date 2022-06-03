Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Киеве задержан диверсант с визитками Шария

На проспекте Степана Бандеры экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
В Киеве задержан диверсант с визитками Шария

В Киеве патрульные задержали диверсанта, у которого обнаружили фото пропагандисткой символики, фото из расположения населенных пунктов и визитки Анатолия Шрия. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Отмечается, что днем 3 июня на проспекте Степана Бандеры экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения. 36-летний водитель начал заметно нервничать, потому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку.

Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где оказалось много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также вражескую пропаганду.

Диверсанта задержали и передали следователям Оболонского управления полиции.

В Украине задержали почти 800 диверсантов - МВД

Напомним, на Херсонщине украинские военные остановили диверсантов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK