Под Северодонецком ранены двое журналистов Reuters

двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы на пути в Северодонецк.

В результате обстрелов под Северодонецком ранены двое репортеров международного агентства Reuters, их водитель погиб. Об этом сообщает CNN.

"Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы на пути в Северодонецк. Они ехали в авто, которое предоставили российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм", - пишет издание.

Агентство выразило свое сожаление и семье погибшего водителя.

Напомним, во время обстрела на Луганщине погиб французский журналист.

Также сообщалось, что во время обстрелов российской артиллерией села Шевченково в Киевской области погибла украинская журналистка Оксана Гайдар.

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