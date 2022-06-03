Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ

Цена будет зафиксирована на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей.

Правительство зафиксировало цены на газ для тепловых элеткроцентралей и других производителей тепла. Они будут получать его по цене 7400 гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщает правительственный портал.

"Цена будет зафиксирована на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения энергетики вернули свет для более чем 4,5 млн украинцев. Около 85% потребителей на освобожденных территориях снова получают электричество.

Он отметил, что в регионы, где есть проблемы с отоплением или сильно повреждены ТЭЦ, будут лично выезжать министры.

Шмыгаль поручил в течение месяца подготовить планы прохождения отопительного сезона в деоккупированных городах и поселках.

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Напомним, в Харькове с 1 июня вернули оплату за коммунальные услуги.

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