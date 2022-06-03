РФ ищет украиноязычных жителей Донбасса для работы диверсантами

Армия РФ осуществляет набор и подготовку наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп.

Армия РФ пополняет количество диверсантов. Преимущество при осуществлении отбора предоставляется нынешним и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, которые хорошо владеют украинским языком. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что командование Вооруженных сил РФ принимает меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности.

С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины.

Напомним, в Киеве задержали диверсанта с визитками Шария.

Также сообщалось, что украинские правоохранители раскрыли 88 диверсионно-разведывательных групп с начала российского вторжения. Задержаны почти 800 человек за причастность к диверсионной деятельности.

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