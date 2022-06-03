Тупик или победа. Пять сценариев завершения войны

На Западе считают, что Владимир Путин настроен на затяжную войну с Украиной, рассчитывает на свою победу в ней.

На сотый день войны против Украина Россия не достигла ни одной из своих целей, но все равно не собирается прекращать агрессию. The Washington Post считает, что под давлением экономических проблем решительность Запада в поддержке Украины может ослабнуть.

Победа Украины

"Украина определенно победит в этой войне", - заявил на этой неделе в интервью голландскому телевидению Владимир Зеленский.

Военная машина России и так находится под ударом западных санкций. Украина получила дальнобойную артиллерию и системы залпового огня. Сценарий эффективной украинской контратаки вполне допустим, чтобы уже сейчас заставить политиков задуматься о возможных последствиях. Ведь если Путину будет грозить поражение, не захочет ли он обострить конфликт, применив химическое или даже ядерное оружие?

"Мне кажется маловероятным, чтобы Путин признал поражение в обычной войне, когда у него есть ядерное оружие", - заявил недавно по этому поводу на семинаре в Королевском колледже Лондона историк Ниалл Фергюсон.

Тупик

Россия и Украина могут прийти к выводу, что не смогут более ничего добиться военным путем. Военные и экономические потери России невосполнимы. Украинский народ тоже устал от войны, люди не хотят больше рисковать жизнью ради призрачной победы. Что, если руководство в Киеве, не веря в то, что Запад и дальше будет поддерживать Украину, решит, что пора садиться за стол переговоров?

Президент США Джо Байден открыто говорит, что цель американцев - сделать так, чтобы у Украины были максимально сильные позиции за столом переговоров. Многие говорят, что желание Запада, чтобы Россия проиграла, не равнозначно желанию, чтобы Украина победила.

Однако патовой ситуации на поле боя можно ждать еще много месяцев, а добиться политического решения конфликта будет чрезвычайно сложно. И не в последнюю очередь потому, что Киев не верит Москве: там считают, что любая договоренность с Путиным будет использована им как передышка, чтобы собраться с силами и подготовиться к новому нападению. Так что мирный договор может долго не протянуть, и военные действия возобновятся с новой силой.

Война на истощение

Война может продолжаться еще месяцы, а то и годы, пока украинские и российские войска будут систематически перемалывать друг друга.

Президент России полагает, что может добиться успеха, демонстрируя стратегическую выдержку и делая ставку на то, что Запад утомится помогать Украине и сосредоточится на собственной экономике, а также на китайской угрозе.

Запад, тем не менее, пока что проявляет решимость и продолжает снабжать Украину оружием. На поле боя практически сложились линии фронта, война постепенно перерастает в позиционную "бесконечную войну".

Путин “полагает, что Запад истощится”, сказал WP один из российских миллиардеров с обширными связями, поговоривший с изданием на условиях анонимности. По его словам, изначально Путин действительно не ожидал сильной и единой реакции Запада, “но теперь он пытается изменить ситуацию и верит, что в долгосрочной перспективе он победит”, — сказал миллиардер. Западные лидеры уязвимы перед важными фазами избирательных циклов, а Путин “убежден, что общественное мнение может измениться в одночасье”, передал ход мыслей диктатора собеседник издания.

“Настроения в Кремле царят такие, что, мол, мы не можем проиграть — и неважно, какова будет цена”, — сообщил источник издания.

Такая позиция говорит о том, что Кремль рассчитывает на свою способность продержаться дольше Запада в попытке выдержать натиск экономических санкций. У Путина нет иного выбора, кроме как продолжать войну в надежде, что зерновая блокада Украины “приведет к нестабильности на Ближнем Востоке и спровоцирует новый поток беженцев”, полагает Сергей Гуриев, бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

Перемирие

Путин мог бы заявить, что его "специальная военная операция" достигла своих целей: пользующиеся поддержкой Кремля сепаратисты в Донбассе надежно защищены, а в Крым проложен сухопутный коридор. После этого он мог бы попытаться с позиции морального превосходства вынудить Украину прекратить боевые действия.

"Россия могла бы применить этот прием в любой момент, если бы захотела сыграть на желании Европы убедить Украину сложить оружие и отказаться от части своих территорий в обмен на условный мир", - говорит эксперт по России из Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус) Кир Джайлс.

Такая точка зрения уже звучала в Париже, Берлине и Риме: к чему продолжать войну, пора покончить с глобальными экономическими проблемами, давайте добиваться перемирия.

Однако против этого выступают США, Великобритания и большинство стран Восточной Европы, политики которых уверены, что российское вторжение должно провалиться в интересах как самой Украины, так и остальной Европы, а равно и международного порядка.

Победа России

Запад подчеркивает, что Россия, несмотря на предыдущие неудачи, по-прежнему не оставила планов захватить Киев и подчинить себе большую часть Украины. По словам одного из правительственных чиновников, эту программу-максимум никто не отменял.

Россия может воспользоваться своими успехами в Донбассе, чтобы высвободить войска для действий на других направлениях, к примеру, чтобы вновь двинуться на Киев.

Как признался сам президент Зеленский, на войне ежедневно погибает до ста украинских бойцов, и еще около 500 получают ранения.

Мнения в обществе могут разделиться: кто-то из украинцев захочет продолжать войну, а кто-то станет требовать заключения мира и возвращения к обычной жизни. Да и некоторые западные страны могут устать помогать Украине. Но, с другой стороны, если они увидят, что Россия одерживает верх, кто-то из союзников Украины может захотеть перевести конфликт на новый уровень.