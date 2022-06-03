Президент озвучил лексикон 100 дней войны

Президент записал обращение по случаю 100 дней украинского сопротивления российской широкомасштабной войне.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении перечислил 100 слов, которые приобрели особое или новое значение для украинцев.

"Великий народ великой Украины! Ровно сто дней тому назад все мы проснулись в другой реальности. Ровно сто дней назад очнулись другие мы. Когда украинцев пробуждает не луч солнца, а взрывы попадающих в наши дома ракет, тогда просыпаются совсем другие украинцы. В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом, новым словом. И это слово "война". 24 февраля Россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание "полномасштабная война". И в течение ста дней мы находили или получали, видели или хотели стереть другие слова. Их немного. Они разные. Но отражают, что мы пережили", - отметил президент.

Он подчеркнул, что среди этих слов есть и новые, такие как "Хаймарс", "Байрактар", "Гарпун", "Жешув", "Старлинк" и "лендлиз".

Также Зеленский обратил внимание, что в языке появились ряд слов с отрицательным смыслом, которые после Победы следует стереть, как "орки", "Солнцепеки", "Искандеры" и "Калибры".

"Сто дней – сто слов…"паляница", "Вооруженные Силы", "Стугна", "Казак", "Змеиный" и... Конечно, "Чернобаевка" – это одно слово, которое звучало уже много раз и в котором видно все и о нашем сопротивлении, и о наших врагах. И слово, отражающее нечто важное в нашем характере. Именно в украинском характере. "Джавелины", которые вызвали страх у врагов, потому что они не ожидали, что их не спасет броня. Были и слова, которые наш враг хотел стереть. "Волноваха" и "Салтовка", "Попасная" и "Северодонецк". Это слова, которые мы обязательно напишем снова. Но по-нашему. Так же, как "Буча". И как "Мариуполь". И мы напишем их обязательно рядом со словом "трибунал", - сказал глава государства.

Зеленский: 24 февраля Украина переоценила многое

Ранее президент заяыил, что война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории.

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