Над южными регионами и Львовщиной ВСУ сбили вражеские ракеты
Вечером в пятницу, 3 июня, российские агрессоры обстреляли Николаевскую, Одесскую и Львовскую области. Все ракеты перехватили силы противовоздушной обороны ВСУ.
Так, пользователи Сети сообщили, что на Львовщине прогремели взрывы. В администрации региона успокоили, что работает ПВО.
"Во Львовской области работает ПВО, поэтому люди слышат взрывы, сейчас рекомендую быть в укрытиях и напомню: не снимать и не указывать места, где это происходит!" - говорится в сообщении депутата горсовета Львова Игоря Зинкевича.
В то же время оперативное командование Юг информирует, что с российской подлодки по региону было выпущено четыре ракеты.
"В Черном море на выполнении боевых задач в настоящее время находится 3 ракетных корабля и 1 подлодка, а также 5 ВДК. Именно с подлодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления. Одна крылатая ракета сбита над морем на Одесщине, еще 3 крылатых ракеты наши подразделения метко сбили над Николаевщиной", - уточнили бойцы.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит самую современную немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Также, по его словам, Берлин передаст Киеву реактивные системы залпового огня, контрбатарейные радары и гаубицы.
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