Киев поддерживает связь с азовцами - министр

Об условиях содержания, питания и возможностях освобождения защитников Мариуполя информирует ГУР.

Украинские власти поддерживают коммуникацию с пленными военнослужащими батальона Азов через разведчиков. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона в пятницу, 3 июня.

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка Азов осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения", - сказал глава МВД.

Он выразил убеждение, что все азовцы будут освобождены, поскольку власти делают для этого все возможное.

Напомним, защитники Мариуполя находятся в плену у оккупантов с 20 мая. Киев намерен обменять бойцов.

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