Граната в люк: бойцы ТРО уничтожили вражеский танк

Украинские защитники совершили атаку, имея на вооружении лишь легкое стрелковое оружие, гранаты и РПГ.

Военные 112-й бригады территориальной обороны Киева разбили очередной вражеский танк, забросив гранату внутрь машины. Соответсвующее видео обнародовано в пятницу, 3 июня, на странице ТРО ВСУ в Facebook.

По данным СМИ, героический поступок украинские защитники совершили в поселке Камышеваха Запорожской области.

Как сообщается, на этих позициях врага поддерживала артиллерия и авиация, тогда как военнослужащие ТРО были вооружены лишь легким стрелковым оружием, гранатами и РПГ.

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