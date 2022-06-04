Граната в люк: бойцы ТРО уничтожили вражеский танк
Украинские защитники совершили атаку, имея на вооружении лишь легкое стрелковое оружие, гранаты и РПГ.
Военные 112-й бригады территориальной обороны Киева разбили очередной вражеский танк, забросив гранату внутрь машины. Соответсвующее видео обнародовано в пятницу, 3 июня, на странице ТРО ВСУ в Facebook.
По данным СМИ, героический поступок украинские защитники совершили в поселке Камышеваха Запорожской области.
Как сообщается, на этих позициях врага поддерживала артиллерия и авиация, тогда как военнослужащие ТРО были вооружены лишь легким стрелковым оружием, гранатами и РПГ.
Ранее ВСУ показали, как уничтожили колонну бронетехники российских захватчиков.
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