Война может закончиться в любой момент - ОП

Одной из причин может стать конфликт внутри страны-агрессора, которая стала изгоем под мощным санкционным давлением.

Война России и Украины может закончиться в любой момент - через месяц или через полгода, - но обязательно на условиях Киева. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 3 июня.

"Война может быть парадоксальной. То есть в любой момент она может закончиться, но обязательно на условиях Украины. Она может закончиться и за месяц, а может закончиться к зиме. Потому что война - это не только математика на поле боя", - сказал он.

По словам представителя ОП, кроме математики, войны еще имеют свою психологию. При этом он упомянул о внутреннем конфликте в РФ, который разгорается на фоне изоляции страны.

"Они уже сегодня изгои, под мощным санкционным давлением, репутационно выглядят ничтожно. Все это продуцирует внутреннюю панику, идут конфликты. Многие такие факторы могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится", - объяснил Подоляк.

Ранее советник анонсировал, что как только Украина получит от западных партнеров достаточное количество оружия, украинская армия пойдет в интенсивное контрнаступление.

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