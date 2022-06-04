Итоги 03.06: Сто дней войны и черный список

Британская разведка подвела итоги 100 дней российского вторжения; Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

За сто дней Россия не достигла ни одной цели в Украине

В Минобороны Великобритании по итогам 100 дней с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину заявили, что РФ не достигла ни одной из своих первоначальных целей. После провала своего плана страна-агрессор сосредоточила внимание на Донбассе, однако, чтобы добиться в регионе хоть какого-то успеха, ей потребуются постоянные крупные инвестиции и значительное время.

ЕС запустил новые санкции против РФ и Беларуси

Совет Европейского Союза утвердил шестой пакет антироссийских санкций, которые затрагивают экономический сектор, а также ряд физических лиц из России и Беларуси. Согласно новым рестрикциям, запрещены закупка, импорт и передача нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от нефти займет от 6 до 8 месяцев.

В целом в санкционный список внесены 65 физических и 18 юридических лиц из России, связанных с политической деятельностью, оборонным сектором и работой СМИ.

ВСУ отбросили врага в Северодонецке

Российские войска в Северодонецке Луганской области сдвинуты на 20%. Оккупанты потеряли много техники и личного состава, в том числе кадыровцев. На помощь украинской армии, для усиления штурмовых групп, в город подтянулся Иностранный легион. Его задачи - подвезти боеприпасы, воду и медикаменты, забрать раненых и зачистить обозначенные командованием улицы.

Спикер Рады провел переговоры в Германии

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук совершил визит в Берлин, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом и пригласил его в Украину. Также спикер украинского парламента провел переговоры с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт, в ходе которых обсудил предоставление Украине оружия, в частности подводных лодок.

Разведка выяснила положение дел на ЗАЭС

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что на Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация - практически отсутствуют запчасти и расходные материалы. Также руководством РФ станции изучается возможность подключения ЗАЭС к энергосистеме России, хотя пока технически это невозможно.

В Украине погибли 31 тысяча российских солдат

С 24 февраля по 3 июня общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 30 950 человек (+100 за сутки). Кроме того, за 100 дней войны ВСУ уничтожили более девяти тысяч единиц военной техники противника.

Путин предложил пути импорта зерна из Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить вывоз украинского зерна через оккупированные ею порты Бердянска и Мариуполя, а также гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины. При этом, по мнению Кремля, самый дешевый способ доставить зерно является перевозка его через Беларусь.

В то же время Киев не получал от Москвы никаких гарантий безопасного прохода судов с зерном из украинских портов.

В Днепре при взрыве на предприятии погибли люди

В Чечелевском районе Днепра вследствие взрыва газовых баллонов на частном промышленном предприятии погибли два человека, еще один получил ранения, он госпитализирован. На территории частного предприятия загорелся ангар, в котором перерабатывали в биотопливо вторичное сырье. В результате пожара произошли взрывы баллонов с находившимися внутри пропан-бутаном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet