Генштаб ВСУ рассказал актуальную информацию о ситуации на фронте

Российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне.

Российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне и продолжают обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

Продолжаются бои на Слобожанском направлении. На этом же направлении враг пополняет свои материально-технические запасы и эвакуирует свою поврежденную технику.

На Харьковском направлении российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ возле населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении оккупанты наступали в направлении населенных пунктов Богородичное и Вернополье, но понесли потери и отступили.

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении, но без успеха. На Лиманском направлении в районе Старого Каравана, они пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

В Северодонецке идут бои в центре города.

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На остальных направлениях враг укрепляет ранее захваченные позиции, ведет позиционную оборону, обстреливает позиции ВСУ и мирные населенные пункты.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но обязательно на условиях Киева.

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