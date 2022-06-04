Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней

За 100 дней войны украинская боевая авиация осуществила более 1000 налетов на войска российских оккупантов, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"С 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВС Украины Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов по колоннам рашистов, скоплению техники и личного состава и логистическим центрам. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне ударной авиацией ВСУ уничтожено более 20 единиц боевой бронетехники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.

"Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов", - отмечается в сообщении.

Согласно данным Генштаба, за 100 дней войны было уничтожено 210 вражеских самолетов и 175 вертолетов.