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Зеленский призвал мэров США помочь городам Украины

Украинский президент выступил по видеосвязи перед мэрами американских городов, призвав помочь в восстановлении Украины.
Зеленский призвал мэров США помочь городам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 90-й ежегодной Конференции мэров США.

Мероприятие открыла вице-президент США Камала Харрис. В конференции приняли участие мэры Хьюстона, Санта-Фе, Мэдисона, Колумбуса, а также ряда других городов.

"Украина сможет защитить свободу, и тирания непременно проигрывает. Люди снова смогут мирно и безопасно жить в украинских городах. И чтобы это произошло быстрее, мы запланировали амбициозный проект восстановления Украины после войны. Я приглашаю вас – ваши города, компании и специалистов – принять участие в реализации этого проекта. Вы также можете стать именно теми людьми, которые выбирают защиту свободы и ставят точку в истории тирании.
Благодаря лидерству Соединенных Штатов и поддержке всех наших партнеров, украинская смелость получает необходимое оружие, чтобы воевать за свободу", - сказал он в обращении.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости послевоенного восстановления Украины. 

"Но нужно также продемонстрировать экономическое превосходство свободного мира. Поэтому мы предлагаем нашим партнерам присоединиться к восстановлению Украины. Взять шефство над городом, регионом или отраслью, разрушенными российскими ударами", - сказал он.

Украина намерена представить план послевоенного восстановления страны на конференции по в Лугано в начале июля.

Евросоюз оценивает потребности Украины для послевоенного восстановления в 500-600 млрд евро.

 

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