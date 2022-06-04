В Украине увеличилось количество детей, пострадавших от оккупантов

Об этом рассказала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Украине с 24 февраля и по состоянию на 4 июня 2022 года из-за преступных действий российских оккупантов пострадали 726 детей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Российские оккупанты на данный момент убили 261 украинского ребенка. То есть за минувшие сутки, 3 июня, никто из украинских детей, к счастью, не погиб.

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Но, к сожалению, двое детей получили ранения. Всего с начала войны российские оккупанты ранили 465 детей.

Больше всего детей во время войны пострадало в Донецкой, Киевской, Харьковской, Черниговской, Луганской и Херсонской областях.

Так, 2 июня российские оккупанты обстреляли село Марьянское в Днепропетровской области, в результате чего были ранены женщина и два ребенка в возрасте 7 и 10 лет.

Ранее советник-уполномоченная президента по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что РФ нарушает все права украинских детей. Действия оккупантов похожи на геноцид украинских детей.

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