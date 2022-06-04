Украинская авиация атаковала врага на Херсонщине

Украинские Су-25 нанесли удары по врагу в районе Ивановки, Солдатского и Давыдова Брода.

Воздушные силы ВСУ атаковали российские войска в Херсонской области, сообщает Оперативное командование Юг. Так, двумя Су-25 нанесен удар по скоплению противника под Ивановкой. Еще два удара ненесено по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Сообщается, что ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач на юге страны уничтожены 19 солдат армии РФ, гаубица Мста-Б, три самоходных орудия Гиацинт-С и склад боеприпасов. Всего за 100 дней войны украинская боевая авиация осуществила более 1000 налетов на войска российских оккупантов.

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