РФ уже потеряла в Украине более 31 000 человек – Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ подбили или сожгли 1376 танков и 3379 бронемашин российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, которые обнародованы в Facebook, российские оккупационные войска потеряли в Украине с 24 февраля и по состоянию на утро 4 июня 2022 года около 31 050 человек. Из них 100 человек – вчера, 3 июня.

Бойцы ВСУ на данный момент подбили или сожгли 1376 танков и 3379 бронемашин, уничтожили 680 артиллерийских систем и 207 реактивных систем залпового огня, а также сбили 210 самолетов, 175 вертолетов и 540 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Нужно отметить, что самая серьезная обстановка сейчас в Донецкой и Луганской областях. Там вчера бойцы ВСУ отбили 9 атак врага. Однако, 3 июня российские оккупанты самые большие потери понесли на Запорожском направлении.

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В районе Северодонецка оккупанты усилили свою группировку за счет мобилизационного резерва. В этом городе продолжаются бои.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война России и Украины может закончиться в любой момент, но только на условиях Киева.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua