Произошел обмен телами погибших - росСМИ
На линии фронта в Запорожской области украинские и российские военные обменяли тела погибших по формуле "160 на 160".
В Запорожской области состоялся обмен телами погибших между Украиной и РФ, сообщают российские СМИ в субботу, 4 июня.
"Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области", – говорится в сообщении.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Отметим, Украина и РФ не озвучивают свои потери в войне, но по данным Генштаба, было уничтожено около 31 тысячи российских военных.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: