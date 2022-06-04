Произошел обмен телами погибших - росСМИ

На линии фронта в Запорожской области украинские и российские военные обменяли тела погибших по формуле "160 на 160".

В Запорожской области состоялся обмен телами погибших между Украиной и РФ, сообщают российские СМИ в субботу, 4 июня.

"Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

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