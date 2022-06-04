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Произошел обмен телами погибших - росСМИ

На линии фронта в Запорожской области украинские и российские военные обменяли тела погибших по формуле "160 на 160".
Произошел обмен телами погибших - росСМИ
В Запорожской области состоялся обмен телами погибших между Украиной и РФ, сообщают российские СМИ в субботу, 4 июня.
 
"Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области", – говорится в сообщении.
 
Официального подтверждения данной информации пока нет.
 
Отметим, Украина и РФ не озвучивают свои потери в войне, но по данным Генштаба, было уничтожено около 31 тысячи российских военных.
 

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