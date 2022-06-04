В Донецкой области за сутки вернули свет 50 тысячам семей - ДТЭК

Из-за усилившихся обстрелов кроме Донецкой области энергетики ДТЭК занимаются восстановлением электросетей и на Днепропетровщине.

Ремонтные бригады ДТЭК за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 50 тысяч семей в Донецкой области, сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

Всего в Бахмутском и Славянском районах восстановлено электроснабжение 27 населенных пунктов.

Сахарук отметил, что в большинстве домов за время войны возвращают свет по 5-10 раз.

Также в последнее время энергетики еженедельно восстанавливают электроснабжение 3-5 тысячам потребителям в Днепропетровской области, где усилились обстрелы врага.

На деоккупированных территориях ситуация стабильная.

"На Киевщине завершаем точечное подключение для тех домов, жильцы которых возвращаются", - подчеркнул Сахарук.

Отметим, за май ДТЭК возобновила электроснабжение 579 населенных пунктов Донецкой области, вернув свет для 650 тысяч семей. Также полностью было восстановлено электроснабжение освобожденных территорий Киевской области.

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