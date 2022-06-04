В Святогорске горит крупнейший деревянный храм Украины

Российские оккупанты почти неделю назад начали наступление на Святогорск, обстреливая город и лавру.

В Святогорске Донецкой области в субботу, 4 июня, в результате обстрелов оккупантов загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры. Об этом сообщает офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

"Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", - написал он.

Данную информацию подтвердила УПЦ. "В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - говорится в сообщении. Всехсвятский скит построен в 1912 году, является крупнейшим деревяным храмом Украины.

Напомним, 1 июня Россия обстреляла Святогорскую лавру , в результате чего погибли три человека, четвертый позже скончался в больницу, еще 4 человека получили тяжелые ранения.

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