В Святогорске горит крупнейший деревянный храм Украины
Российские оккупанты почти неделю назад начали наступление на Святогорск, обстреливая город и лавру.
В Святогорске Донецкой области в субботу, 4 июня, в результате обстрелов оккупантов загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры. Об этом сообщает офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.
"Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", - написал он.
Данную информацию подтвердила УПЦ.
"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", - говорится в сообщении.
Всехсвятский скит построен в 1912 году, является крупнейшим деревяным храмом Украины.
Напомним, 1 июня Россия обстреляла Святогорскую лавру, в результате чего погибли три человека, четвертый позже скончался в больницу, еще 4 человека получили тяжелые ранения.
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