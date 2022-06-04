Ликвидирован канал финансирования агентуры РФ - СБУ

Злоумышленники наладили механизм переправки денег из РФ на территорию Украины через подсанкционные платежные системы, говорят в СБУ.

СБУ заявляет о ликвидации канала финансирования российской агентуры в Украине.

По данным службы, во время спецоперации в Киевской области была нейтрализована организованная преступная группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора. Злоумышленники наладили механизм переправки денег из РФ на территорию Украины через подсанкционные платежные системы.



"По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.



В ходе обысков у участников группировки выявлено более 13 млн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности.



В состав ОПГ входило трое жителей Киевщины. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег с запрещенных систем России. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.

Организатор схемы уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в СБУ заявили о ликвидации международной преступной группировки, которая занималась наркобизнесом и собирала разведданные для России.

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