Оккупанты не смогут отключить ЗАЭС - Энергоатом

В последнее время персонал Запорожской АЭС работает под давлением оккупантов, которое только усиливается.

Отключить Запорожскую АЭС оккупанты не смогут, хотя неоднократно этим угрожают. Об этом сказал председатель НАЭК Энергоатом Петр Котин в эфире всеукраинского телемарафона Єдині новини.

"Много экспертов сейчас спекулируют на том, что происходит на ЗАЄС. Персонал работает под давлением оккупантов. Но на сегодня отключение станции невозможно. Если они поставят весь персонал под дула оружия, то могут, как террористы, заставить работников выключить станцию, но это будет актом ядерного терроризма. Потому что вместе с отключением станции будут остановлены все насосы, которые охлаждают активные зоны реактора, их там шесть штук. Конечно, это приведет к ядерной катастрофе, поэтому мы не считаем это возможным. И персонал будет до последнего делать так работу, чтобы блоки работали безопасно, а это значит, что они работают на энергосистему Украины", - отметил он.

Котин добавил, что персонал ЗАЭС работает под давлением оккупантов, которое в последнее время усиливается.

Напомним, Запорожскую АЭС с 4 марта 2022 года контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар. При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Ранее, 3 июня, в ГУР МОУ заявили, что на Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, поскольку на предприятии практически нет запчастей и расходных материалов.

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