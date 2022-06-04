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У границ Украины оккупанты сосредоточили 26 бомбардировщиков - СМИ

Также на аэродроме разместили 270 контейнеров с фугасными авиационными бомбами и 45 ракет.
У границ Украины оккупанты сосредоточили 26 бомбардировщиков - СМИ

На российском аэродроме Шайковка, где размещен 52 бомбардировочный авиационный полк, сейчас сконцентрировано до 26 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и не менее 45 ракет Х-22. Также на аэродроме разместили 270 контейнеров с фугасными авиационными бомбами. Об этом сообщает Информационное сопротивление.

В субботу, 4 июня, по Одессе и области были нанесены удары ракетами Х-59. Большую часть из них сбило ПВО, но одна проскочила. Минус этих ракет в том, что их максимальная дальность поражения цели менее 300 км, следовательно, самолет должен заходить либо находится поблизости от зоны действия ПВО.

"Это для них риск, но видимо, они вынуждены на него идти из-за растущего дефицита ракетного вооружения. Но, 45 единиц Х-22 и 26 самолетов Т-22М3 в Шайковке, явно собраны для осуществления группового пуска. Не игнорируйте воздушных тревог!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что как только Украина получит от западных партнеров достаточное количество оружия, украинская армия пойдет в интенсивное контрнаступление.

 

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