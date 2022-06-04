На Киевщине выявили более 1,3 тысячи тел мирных жителей

Следователи Киевской области начали более 3 700 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их приспешниками. Задокументировали более 3 670 преступлений.

Правоохранители продолжают работы по выявлению погибших в результате военной агрессии со стороны РФ на территории Киевской области. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

На освобожденных территориях Киевщины обнаружили и осмотрели 1314 тел погибших мирных жителей, 213 тел в настоящее время не идентифицированы.

Следователи Киевской области начали более 3 700 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими Российской Федерации и их приспешниками. Задокументировали более 3 670 преступлений.

Полицейские получили и проработали более 263,6 тысячи заявлений и сообщений от граждан, среди которых 593 обращений по поводу без вести пропавших, из них 254 человека найдены.

Открыто 68 уголовных производств по коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УКУ). В 13 случаях лицам уже поставлено в известность о подозрении. Проведена отработка более 5 080 адресов по выявлению ДРГ, задержаны 88 человек.

Ранее сообщалось, что правоохранители идентифицировали личности 90 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet