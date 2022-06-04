Из Шостки в Киев запустили Интерсити

Поезд стал единственным в Украине Интерсити, курсирующим в районный центр. Он соединит столицу и север Сумской области.

Поезд "Интерсити" уже курсирует от Шостки в Киев. Об этом в Facebookнаписал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

“Ни на день не оставляем эту работу! Благодарю председателя правления УЗ Александра Комишина и Александра Перцовского, руководителя пассажирского направления УЗ, за совместную работу на территории области“, - отмечает политик.

Столицу Украины с севером Сумщины соединяет поезд 774/773 Киев – Шостка. Отправление из Киева в 10:00, прибытие в Шостку - в 15:09. Из Шостки поезд отправляется в 15:50, прибытие в Киев - в 20:51.

Поезд "Интерсити" также останавливается на станциях: Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска.

Кроме того, за время, когда была деоккупирована Сумщина, по территории области стали курсировать следующие поезда: Харьков – Ворожба (Слобожанский экспресс), Сумы - Киев, Сумы - Ивано-Франковск, Шостка - Киев, Сумы - Краснополье, Тростянец (Смородино) - Ворожба, Тростянец (Смородино) - Кириковка, Тростянец (Смородино) - Ахтырка, Ворожба - Конотоп, Конотоп - Бахмач, Конотоп - Шостка, Конотоп - Хутор Михайловский, Шостка - Терещенская, Ромодан - Ромны.

С руководством Укрзализныци обсудили также процесс восстановления станции Смородино (Тростянец). Там оккупанты обосновались и почти за месяц уничтожали все вокруг себя.Поезд "Интерсити" уже курсирует от Шостки в Киев. Об этом в Facebook написал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

“Ни на день не оставляем эту работу! Благодарю председателя правления УЗ Александра Комишина и Александра Перцовского, руководителя пассажирского направления УЗ, за совместную работу на территории области“, - отмечает политик.

Столицу Украины с севером Сумщины соединяет поезд 774/773 Киев – Шостка. Отправление из Киева в 10:00, прибытие в Шостку - в 15:09. Из Шостки поезд отправляется в 15:50, прибытие в Киев - в 20:51.

Поезд "Интерсити" также останавливается на станциях: Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска.

Кроме того, за время, когда была деоккупирована Сумщина, по территории области стали курсировать следующие поезда: Харьков – Ворожба (Слобожанский экспресс), Сумы - Киев, Сумы - Ивано-Франковск, Шостка - Киев, Сумы - Краснополье, Тростянец (Смородино) - Ворожба, Тростянец (Смородино) - Кириковка, Тростянец (Смородино) - Ахтырка, Ворожба - Конотоп, Конотоп - Бахмач, Конотоп - Шостка, Конотоп - Хутор Михайловский, Шостка - Терещенская, Ромодан - Ромны.

С руководством Укрзализныци обсудили также процесс восстановления станции Смородино (Тростянец). Там оккупанты обосновались и почти за месяц уничтожали все вокруг себя.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает пассажирское движение между Черниговом и Славутичем. Это стало возможным после восстановления взорванного оккупантами моста в Черниговской области.

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