В Украине подтвердили обмен телами погибших военных с РФ

В четверг, 2 июня, на линии фронта в Запорожской области произошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.

В Минреинтеграции Украины подтвердили, что 2 июня прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Об этом говорится на сайте ведомства.

"2 июня на линии фронта в Запорожской области произошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160", - говорится в сообщении.

Сообщается, что операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Напомним, ранее росСМИ заявляли, что Россия якобы провела с Украиной обмен телами погибших по схеме "160 на 160".

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