В Николаеве из-за обстрела погибли трое людей
Российские войска в субботу, 4 июня, обстреляли Николаев, в результате чего погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район. По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - сообщил Сенкевич.
По его словам, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках.
За прошедшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов войск РФ были ранены девять человек. Больше всего от обстрелов пострадали Баштанский район и Николаев.
Напомним, ранее сообщалось, что пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Николаевского городского совета.
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