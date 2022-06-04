В Николаеве из-за обстрела погибли трое людей

Оккупанты продолжают накрывать огнем Николаев и область. Утром 4 июня четверо граждан получили ранения, за их жизнь сейчас борются медики.

Российские войска в субботу, 4 июня, обстреляли Николаев, в результате чего погибли три человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район. По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - сообщил Сенкевич.

По его словам, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках.

За прошедшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов войск РФ были ранены девять человек. Больше всего от обстрелов пострадали Баштанский район и Николаев.

Напомним, ранее сообщалось, что пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Николаевского городского совета.

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